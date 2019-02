Thomas Meunier dans un clip de rap délirant

Un clip pour le moins improbable a fait son apparition sur YouTube, ce mardi 19 février. Avec ces 3 330 abonnés sur Instagram, 2 331 sur Facebook et 158 sur Twitter, le groupe «Sein» ne vous dit peut-être encore rien pour le moment, mais les deux parisiens Balthazar et Joseph ont tenu à remercier... Thomas Meunier pour sa participation au clip du titre «Passion» qui bénéficie par la même occasion d'une belle visibilité.

Le joueur du Paris-Saint-Germain, originaire de Bastogne dans la province belge du Luxembourg, n'a jamais caché sa passion pour la musique et l'art en général. Même s'il semble régulièrement s'éclater à Paris avec tout ce qu'il est possible d'y découvrir sur le plan artistique, on ne s'attendait pas forcément à le voir apparaître dans le clip d'un très jeune groupe proposant des morceaux entre «électro dansante» et «rap délirant».

Dans le clip «Passion», on aperçoit d'entrée de jeu Thomas Meunier jongler sur une surface de jeu artificielle, à l'intérieur d'un magasin de sport, où la majeure partie de la séquence se déroule. Alors que les deux rapeurs parisiens traversent les différents rayons équipés de tenues sportives différentes, on y aperçoit soudainement l'international belge sortir d'une cabine d'essayage avant de les dribler et de marquer un but dans un petit goal du magasin.

(fl/L'essentiel)