Il monte sur une grue pour voir son équipe jouer

Śląsk Wrocław - miłość na całe życie



Ten kibic pojechał do Płocka i wynajął dźwig w okolicach stadionu, by obejrzeć mecz i kibicować WKS-owi w #WPŁŚLĄ



Pomóżcie nam znaleźć tego fanatyka! Odezwij się do nas, jeśli to czytasz! #ToJestTwójKlub ???????? pic.twitter.com/qIqjlFuXH2 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 10, 2020

En Pologne, comme un peu partout en Europe, le championnat de football a repris mais à huis clos. Mais Tomasz Żółkiewicz, un supporter du Śląsk Wrocław, qui n'avait quasiment jamais raté une rencontre de son équipe, a eu une idée géniale pour assister à un match à l'extérieur de son club favori, à Plock.

Il a ainsi loué une grue avec nacelle, d'une hauteur de 22 mètres, rapporte Konbini Sports. Alors que l'équipe s'est imposée deux buts à un, le club polonais a également rédigé un tweet pour le remercier, et pour le retrouver. Et quelques jours plus tard, Tomasz Żółkiewicz a bien été identifié par le club, et invité au stade (voir ci-dessous). Le club l'a aussi convié pour le prochain match à domicile à huis clos. Seules quelques personnes pourront monter en tribunes, et il fera donc partie des rares privilégiés.

Najsłynniejszy w ostatnich dniach kibic świata - pan Tomasz Żółkiewicz dziś na trybunach #ŚLĄŁKS



Dziękujemy za przyjęcia zaproszenia, przekazaliśmy drobne pamiątki i... na grę chyba nie ma co narzekać pic.twitter.com/oh6mrov4qK — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 14, 2020

(L'essentiel)