Le DJ de Lionel Messi traité de «meurtrier»

La saison de Lionel Messi n’est décidément pas de tout repos. L’Argentin, qui vit des débuts délicats au Paris Saint-Germain, a été testé positif au Covid-19. Et les circonstances de sa contamination ne font guère de doute. Rentré en Argentine pour les fêtes de fin d’année, le septuple Ballon d’Or s’est bien amusé. Il a notamment organisé une soirée privée, à laquelle pas mal de monde était invité au vu des images.

#NRSV |⚽El astro del fútbol, Lionel Messi, ha impactado las redes sociales al viralizar un video donde el famoso saca los pasos prohibidos de cumbia en su fiesta privada que celebró en su natal Rosario, donde está pasando las festividades de Navidad y Año Nuevo. pic.twitter.com/ao8EvQcI5h — Noticias Reales (@NoticiasRSV) December 28, 2021

Le DJ Fernando Palacio, lui, se chargeait de l’animation musicale. Tout fier, il a eu droit à sa photo avec la star, avant de publier le cliché sur Instagram. «J’ai fait danser le plus grand. Merci à toute la famille Messi pour l’invitation», écrit-il.

L’histoire se serait arrêtée là si la «Pulga» n’avait pas contracté le Covid-19. Quand la nouvelle est tombée, plusieurs fanatiques s’en sont pris à Fernando Palacio, dit «Fer». En cause: quelques jours avant la soirée de Messi, le DJ a participé à un événement organisé par le streamer Coscu, au terme duquel plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés.

Accusé d’avoir contaminé l’ancien joueur du Barça, «Fer» s’est fendu d’une vidéo pour clarifier les choses. «Je viens de me lever et j’ai reçu plein de messages. Certains m’ont qualifié de meurtrier. J’ai reçu beaucoup de messages négatifs en privé. Hier, je me suis fait tester, car je dois me rendre en Uruguay, et je n'ai pas le Covid.»

LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI



El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2022

Pour confirmer ses dires, l’accusé a ensuite publié la preuve de son test négatif.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

