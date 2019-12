Dans les vestiaires d'un Barça en plein naufrage

On pourrait presque penser que le génie argentin a eu une prémonition. La scène se déroule dans les travées d'Anfield, en mai dernier, alors que les vingt-deux acteurs regagnent les vestiaires après 45 minutes de jeu. Le FC Barcelone subit et est mené 1-0 dans ce match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions 2018-19. La mine dépitée, les barcelonais semblent abattus alors même que leur victoire 3-0 à l'aller les qualifie virtuellement pour la finale!

C'est alors que Lionel Messi va prendre la parole pour tenter de remobiliser ses troupes: «Allez les gars, on avance! On ne doit pas rater l'occasion. On va faire une sortie fracassante. Rappelez-vous: Rome, c'était de notre faute. On ne refait pas la même chose. C'était notre faute et celle de personne d'autre». Le sextuple Ballon d'Or fait alors référence au match retour, une année auparavant, en quart de finale de la coupe aux grandes oreilles. Vainqueur 4-1 à domicile, le grand Barça s'était totalement écroulé et avait perdu 3-0 à Rome, lui coûtant sa qualification.

Sauf que le speech d'encouragement, diffusé dans un épisode de la série de barça Studio «Matchday», n'a pas du tout eu l'effet escompté. Semant peut-être le doute dans l'esprit de l'équipe catalane, le discours d'avertissement va creuser la tombe de Messi et cie. De retour sur la pelouse, Barcelone va encaisser un deuxième but, puis un troisième, et pour finir un quatrième. Le FCB est éliminé et Liverpool gagnera cette année sa sixième Ligue des Champions.

