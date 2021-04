Madame Messi cherche une nouvelle maison

Restera, restera pas? La question de l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions entre fans de football du monde entier. Dans chaque action de la famille de l’Argentin, chacun voit un signe. Cette fois-ci, les fans du Barça se frottent les mains: Madame Messi serait à la recherche d’une nouvelle propriété près de Barcelone. Si cela ne veut pas dire que le nouveau contrat est pratiquement signé…

Mardi, une information a été lâchée dans la presse espagnole: Antonela Roccuzzo serait depuis plusieurs semaines à la recherche d’une nouvelle maison pour le couple et ses enfants, dans la région du Garraf, zone côtière située à une demi-heure de route au sud de la capitale catalane. Cette région du Garraf comprend la station balnéaire populaire de Sitges, où Messi possède un hôtel quatre étoiles.

Mais il n’a pas été précisé si la star du football et son amour d’enfance prévoient d’acheter une nouvelle propriété à titre d’investissement, ou s’ils veulent quitter leur maison actuelle, située dans le quartier résidentiel de Bellamar à Castelldefels, un peu plus près de Barcelone. Ils y sont installés depuis 2009 et possèdent une propriété achetée plus de 4 millions d'euros et rénovée par la suite pour un montant de 5,8 millions d'euros.

La propriété actuelle de l’Argentin est située à proximité de l’endroit où vivait son coéquipier Philippe Coutinho lorsqu’il a été cambriolé en février 2018, peu après avoir signé à Barcelone en provenance de Liverpool. Quant à la maison voisine de celle de Luiz Suarez, elle avait également été visée un mois auparavant, dans un crime imputé à une bande albanaise surnommée le «gang Kojak».

Mais l’effet d’annonce le plus important – plus qu’un changement de maison – est le sentiment du nouveau président du FC Barcelone. Joan Laporta a déclaré après que son club avait remporté la Coupe d’Espagne, samedi face à l’Athletic Bilbao (4-0), avec deux buts de la Pulga, qu’il était «convaincu» que l’Argentin voulait rester. L’actuel contrat de Messi avec le FC Barcelone expire le 30 juin 2021.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)