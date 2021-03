Le Luxembourg veut continuer de grandir

Les Lions rouges entrent dans l’arène. Après une défaite en amical contre le Qatar mercredi (1-0), les choses sérieuses commencent pour la sélection luxembourgeoise qui débute les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Irlande samedi.

Forts de leur bonne campagne de Ligue des Nations (trois victoires, un nul, deux défaites) à l’automne, les hommes de Luc Holtz tenteront de bien figurer dans un groupe où ils retrouveront le Portugal, l’Irlande, la Serbie et l’Azerbaïdjan, et où seul le premier sera directement qualifié.

«On fera de notre mieux, comme d’habitude»

Si ce billet pour le Qatar est hors d’atteinte pour la 98e nation au classement FIFA, son sélectionneur a refusé de se fixer un objectif chiffré sur cette campagne. «On ne peut pas dire qu’on vise X points, ce n’est pas possible de penser comme ça, affirme Luc Holtz. On fera de notre mieux, comme d’habitude».

En poste depuis 2010, l’Ettelbruckois a pris part à deux campagnes de qualification pour des Coupes du monde où son équipe a, à chaque fois, terminé avec six points dans des groupes à six équipes, une de plus que cette année. Faire mieux passera par des résultats face à des équipes supérieures, en commençant par l’Irlande samedi.

Classés 42es dans la hiérarchie mondiale, les hommes en vert avaient atteint les 8es de finale de l’Euro en 2016 et sont emmenés par plusieurs joueurs de Premier League comme Matt Doherty (Tottenham) ou Seamus Cole-man (Everton). Après leur défaite d’entrée en Serbie mercredi (3-2), la pression sera sur leurs épaules.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)