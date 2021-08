Eriksen envoie un message touchant à une fille de 9 ans

Le 12 juin dernier, un drame avait été évité lors du match de football entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020. Victime d’un malaise cardiaque sur le terrain, Christian Eriksen était revenu à la vie grâce à la rapide intervention du médecin de l’équipe danoise dans un premier temps, puis de celui de l’UEFA.

Après cette éprouvante mésaventure, le milieu de terrain de 29 ans a soutenu à son tour Évie, une petite fille de 9 ans. Evie devait subir la même opération du cœur que le joueur de l’Inter et lui a écrit une lettre avant son opération. Christian Eriksen lui a répondu par un message vidéo très touchant, dans lequel il apporte tout son soutien à la jeune fan de Tottenham, rapporte Football Italia.

«Je sais que ce n’est pas drôle du tout, mais je suis sûr que les docteurs savent ce qu’ils font et qu’ils vont t’aider. Comme moi, tu vas te remettre sur pied après cela», écrit notamment la joueur. «Je te souhaite le meilleur, et j’espère qu’un jour, on se croisera», conclut Eriksen. Très touchée, la mère de la petite a tenu à remercier le Danois: «Quel homme incroyable vous être Christian Eriksen. Merci d’avoir réalisé le vœu d’Evie», a-t-elle notamment écrit sur Facebook.

(L'essentiel/pac)