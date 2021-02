Differdange arrache le nul dans le derby

Incapable de gagner depuis la reprise, le FC Differdange a encore perdu du terrain face au Progrès Niederkorn. Il quitte le top 4, qualificatif pour les Coupes d'Europe, mais a su arracher un point dans les derniers instants.

Face à un Differdange plus attentiste, le Progrès a longtemps tenu le ballon sans arriver à l'approcher du but d'Andrea Amodio. Le fait marquant de la première période n'a d'ailleurs pas été une occasion mais le violent choc entre les deux joueurs de Niederkorn Adrien Ferino et Kevin Holtz. Ce dernier a dû sortir (15e), apparemment sérieusement touché au genou.

Ferino exclu

Dans une seconde période plus animée, avec un Progrès davantage ambitieux et un FCD03 mordant en contre, ce sont les hommes de Stéphane Léoni qui ont fini par trouver la cible. Lobé sur un long centre de Tom Laterza, Amodio n'a pu que regarder la tête de Ryad Habbas atterrir au fond de ses filets (63e, 1-0).

La frappe enroulée de Gonçalo Almeida sur la barre (80e), puis sa frappe à bout portant repoussée par Sébastien Flauss (82e) ont précédé l'égalisation de Kevin D'Anzico, qui a vu le ballon lui rebondir dessus dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-1). Les hommes de Paulo Amodio enchaînent ainsi un troisième match nul en 2021.

Lors d'un après-match chaud et confus, Adrien Ferino a été exclu et manquera donc le prochain match du Progrès, tandis que Stéphane Léoni et Florik Shala ont reçu des cartons jaunes après une altercation avec les arbitres.

(L'essentiel/ Tom Vergez)