Un jeune joueur se moque d'un adversaire sourd

Un joueur sourd s'est fait insulter, à propos de sa surdité, par un adversaire en Youth Cup, rapporte le Guardian. Les faits se sont déroulés lors d'un match entre les clubs de Lincoln et Stamford. Will Palmer, la victime des injures, raconte.

«Il n'arrêtait pas de me pousser du doigt dans le bas du dos. Quand ça s'est reproduit en deuxième mi-temps je l'ai repoussé plus fort», raconte le jeune joueur. «Il a dit "Fais gaffe le sourd". J'étais sous le choc. Cinq minutes plus tard, je parlais à un coéquipier et il a continué en mettant la main à l'oreille: "Parle plus fort, mon pote, je ne t'entend pas"».

La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête sur les faits. De son côté, le club de Lincoln, qui a d'ailleurs perdu le match 6-0, va aussi sanctionner son joueur.

CLUB STATEMENT:



Lincoln United confirm we are aware of alleged abuse of a deaf player in last nights FA Youth Cup match at @StamfordAFC1896.



We are currently conducting internal investigations into the incident and will respond in due course.