Le FC Metz accroche un point face à Nantes

Dans un froid glacial et sur une pelouse déblayée quelques heures avant le coup d’envoi, le FC Metz a encore échoué dans sa tentative de recoller un peu à la place de barragiste. Le club lorrain, qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 27 janvier dernier, piétine à la dernière place avec huit longueurs de retard sur Troyes et a certainement vu ses ultimes rêves de maintien s’envoler ce dimanche.

Ligue 1,30e journée



Vendredi

Monaco - Lille 2-1



Samedi

Bordeaux - Rennes 0-2

Amiens - Troyes 1-1

Angers - Caen 3-0

Montpellier - Dijon 2-2

Toulouse - Strasbourg 2-2



Dimanche

Nice - PSG 1-2

Metz - Nantes 1-1

Saint-Etienne - Guingamp

Marseille - Lyon



Le Paris SG a souffert mais a finalement gagné à Nice grâce à Dani Alves (2-1), dimanche en début d'après-midi à l'Allianz Riviera et porte sa série à neuf victoires consécutives en L1, avec désormais 17 points d'avance sur Monaco. Le PSG s'est imposé grâce à un but de Dani Alves en fin de match. Allan Saint-Maximin a ouvert le score pour les Niçois (17e), mais Angel Di Maria avait vite égalisé (21e).

Les Grenats avaient pourtant bien démarré la partie. L’inévitable Nolan Roux, auteur de son 12e but de la saison, un record pour l’attaquant, avait permis aux Grenats de réchauffer un peu les 13 000 spectateurs du stade Saint-Symphorien en concluant un corner de Danijel Milicevic (12e, 1-0). Mais comme trop souvent cette saison, le FC Metz n’allait pas tarder à être rejoint au score. Après une première alerte où Kawashima devait sortir le grand jeu, Rongier, à la conclusion d’une belle action collective, égalisait (1-1, 19e).

Un nul «équitable»

La suite? Un match très fermé, avec beaucoup d’approximations techniques et un manque de percussion offensive dans les deux camps. Côté messin, outre l’absence de qualité, on sentait même pour la première fois de la saison une certaine résignation, même si Nolan Roux, de la tête, aurait pu offrir les trois points aux Mosellans sans une parade de Tatarusanu (83e). «La première période était pour nous, puis Metz méritait plus en deuxième période, donc le match nul est équitable», analysait l’entraineur nantais Claudio Ranieri après la partie.

Pour Frédéric Hantz en revanche, à nouveau beaucoup de déception: «Je ne regarde pas le classement, on a 21 points, pour se sauver, il en faut 35», a estimé le coach qui semblait lui aussi avoir rendu les armes ce dimanche. «Mathématiquement, rien n’est fait, on peut encore gagner beaucoup de matchs d’ici la fin de la saison. L’espoir est réduit mais réel», concluait toutefois le technicien mosellan.

