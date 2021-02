«Ala negru» était-​​il raciste? L'enquête avance

"Pourquoi il a dit "négro" ? Pourquoi ?

Le 8 décembre dernier, la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir, jouée à Paris, avait été interrompue pour des propos jugés racistes d'un arbitre assistant. À la 13e minute, à la suite d'une faute de Kimpembe sur Gulbrandsen, suivie d'une séquence de confusion partie de contestations sur le banc de Basaksehir, le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, aurait glissé «Ala negru» (au noir, en roumain), pour désigner le joueur à sanctionner.

Dans la foulée, Webo, le joueur concerné, explose et répète à plusieurs reprises en criant: «Why did you say "negro"?» («Pourquoi avez-vous dit "négro"?»). Après la séquence qui a fait le tour du monde et dépassé le cadre du football, et dans le doute, joueurs et staffs avaient refusé de reprendre le jeu. La rencontre s'était finalement achevée le lendemain.

«Pas de racisme» selon l'enquêteur

L'enquêteur disciplinaire a remis à l'UEFA cette semaine, deux mois après les faits, son rapport sur ces incidents. «Il n'y a pas de racisme selon lui», écrit le journal L'Équipe jeudi. Selon le quotidien sportif français, l'UEFA a ouvert en parallèle, mercredi, un cas disciplinaire à l'encontre de Sebastian Coltescu.

La commission de discipline qui suivra peut conclure différemment et aller à l'encontre du rapport de l'enquêteur. «Le rapport de l'enquêteur sera un des éléments sur lesquels la commission va s'appuyer pour juger cette affaire», précise L'Équipe.

