L'Espagne étrille la Croatie, la Belgique au top

Difficile de croire que cette Croatie là était en finale de la Coupe du monde il y a un peu plus de deux mois. Malmenés de bout en bout, les vice champions du monde se sont très largement inclinés face à l'Espagne. Saul Niguez (24'), puis Asensio coup sur coup (34' et 35' sur une frappe contrée dans le but par le gardien Kalinic) ont été les bourreaux des Croates en première mi-temps.

Et le calvaire s'est poursuivi après la pause avec Rodrigo en profondeur (49'), Sergio Ramos de la tête sur corner (57') puis Isco (70'). Sans aucune pitié, cette Espagne si décevante au Mondial a déroulé, et par la même confirmé sa belle entrée en matière face à l'Angleterre en Ligue des Nations (2-1, samedi).

La Belgique assure

Pour la Croatie, la reconstruction va peut-être s'avérer plus compliquée que prévu. Mais ce résultat préoccupant s'explique également par une cascade de blessures (Dejan Lovren, Ante Rebic et Andrej Kramaric), l'absence d'Ivan Strinic contraint de mettre sa carrière entre parenthèse en raison d'un problème cardiaque et les retraites internationales de Subasic, Corluka et Mandzukic.

Autre équipe scrutée mardi soir, les voisins belges ont fait le boulot en Islande en s'imposant (0-3). Hazard a ouvert le score sur pénalty (29') avant que Romelu Lukaku ne gonfle un peu plus ses statistiques en sélection avec un doublé (31' puis 81'). Malgré la déception de la troisième place, les Diables Rouges se placent en favori dans cette Ligue des Nations.

(th/L'essentiel)