Jardim est parti avec 8,5 millions, et le revoilà

«Mon futur n'est pas un problème»: moins de cinq heures après ses déclarations jeudi en conférence d'avant-match à Dijon, Thierry Henry a donc été mis à l'écart par la direction monégasque, accréditant erreur de casting et navigation à vue. Une monumentale claque pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France! L'aveu d'une direction aux abois aussi. Trois mois et demi après l'annonce de sa signature en grande pompe au Yacht Club de Monaco, c'est la débandade!

À ce moment-là d'octobre, Monaco venait de remercier Leonardo Jardim, qui avait pris un chèque de 8,5 millions d'euros. Mais Monaco est resté sportivement en déconfiture et Henry n'a jamais su mettre le costume, même s'il aime profondément le club. Selon L'équipe, «tout s'est joué lors d'un dîner dans un restaurant asiatique de Monaco, qui réunissait jeudi soir Vadim Vasilyev, le vice-président de l'AS Monaco, Leonardo Jardim et son agent, Jorge Mendes» jeudi soir. Tous se sont mis d'accord sur la signature d'un nouveau contrat de deux ans et demi pour Jardim.

Le milliardaire Dmitry Rybolovlev en businessman averti a donc arrêté les frais. Même si cela doit lui coûté 8 autres millions d'euros, car il restait deux ans et demi de contrat à Henry, à un salaire estimé à 3,2 millions d'euros annuels.

(L'essentiel/afp)