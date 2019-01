Laurent Agouazi, du RFCU à la réserve du FC Metz

#Officiel Leader de Régional 1, l'équipe réserve du FC Metz compte un nouvel élément dans son effectif : Laurent #Agouazi s'est engagé ce lundi avec son club formateur et apportera désormais toute son expérience à la formation messine. Plus d'infos ➡️ https://t.co/EnPSdju8kJ pic.twitter.com/viiKZ8HZvd — FC Metz ☨ (@FCMetz) 21 janvier 2019

Laurent Agouazzi n'est plus un joueur du RFCU. Après seulement six mois passés dans le club de la capitale luxembourgeoise, le milieu de terrain français va s'engager avec le FC Metz afin de renforcer la réserve (Régionale 1). «Il va ainsi apporter toute son expérience, sa rigueur et sa connaissance du football de haut niveau à l’équipe réserve messine qui souhaite, à terme, retrouver une division supérieure et s’y installer durablement», a commenté le club grenat.

Un retour aux sources pour le joueur de 34 ans, qui a évolué quatre saisons en professionnel avec le FC Metz entre 2005 et 2009. Il compte au total 111 matches et 9 buts sous le maillot messin.

Par la suite, le natif de Langres a également porté les couleurs de Boulogne (2009-2011), Istres (2011-2012), Caen (2012-2014), Atromitos Athènes (Grèce, 2014-2015), Tours (2015-2016) et Niort (2016-2018).

(th/L'essentiel)