La Finlande et la Suède seront à l'Euro-​​2020

Et de 12! Avec la Finlande et la Suède, ce sont douze nations qui sont officiellement qualifiées pour la compétition continentale, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays différents. Les deux nations nordiques rejoignent dans cet Euro les dix premiers qualifiés, parmi lesquels figurent l'Espagne et l'Italie, deux nations majeures qui ont répété leurs gammes vendredi contre Malte à domicile pour les Espagnols (7-0) et sur le terrain de la Bosnie-Herzégovine pour les Italiens (0-3).

Avec l'Espagne, l'Italie et donc désormais la Finlande et la Suède, on retrouve sur la ligne de départ Angleterre, Belgique, France, Pologne, République tchèque, Russie, Turquie et Ukraine. Tous prêts à succéder au Portugal, vainqueur en 2016 contre la France en finale mais pas encore qualifié pour l'édition 2020. Portugal qui fera tout pour rejoindre les qualifiés, dimanche, 15h, au stade Josy-Barthel de Luxembourg.

9 victoires sur 9 pour l'Italie

Mais avant de gagner, l'important, c'est de participer. En tout cas pour la Finlande, 55e nation au classement FIFA qui n'était jamais parvenue dans son histoire à se hisser au stade final d'une grande compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe du monde.

C'est chose faite pour ce pays de 5,5 millions d'habitants, qui dépasse dans le groupe J avec 18 points (6 victoires, 3 défaites) un ancien vainqueur de l'Euro, la Grèce (3e, 11 pts), sacrée par surprise en 2004. Dans ce groupe, l'Italie a poursuivi son parcours parfait avec une neuvième victoire en autant de matches, contre la Bosnie-Herzégovine (5e, 10 pts).

L'autre mastodonte qui jouait vendredi, l'Espagne (1er, 23 pts), a aussi conforté sa première place, dans le groupe F, grâce notamment à quatre joueurs qui ont marqué leur premier but avec la Roja: Pau Torres (Villarreal) et Dani Olmo (Dinamo Zagreb) pour leurs débuts ainsi que Pablo Sarabia (Paris-SG) et Gerard Moreno (Villarreal). Derrière l'Espagne, la Suède (2e, 18 pts) a donc assuré sa place en prenant ses distances sur son adversaire du soir, la Roumanie (3e, 14 pts).

Le Danemark se positionne

Un autre pays nordique, le Danemark, vainqueur surprise de l'Euro-1992, devra lui encore attendre avant de valider son billet. Mais avec leur large succès contre Gibraltar (6-0), les Danois (15 pts) ont pris la première place d'un groupe D très disputé.

En écartant difficilement la Géorgie (1-0), la Suisse (14 pts) a pris la deuxième place de ce groupe et empêché le Danemark de se qualifier dès maintenant. Cet ordre des choses pourrait évoluer lundi, jour du dernier match: l'Irlande, passée 3e (12 pts), accueille le Danemark et la Suisse va à Gibraltar, dernier du groupe avec zéro point.

(L'essentiel/afp)