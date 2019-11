Le PSG arrache le nul, Lewandowski en marque 4

Mbappé et Sarabia répondent à Benzema

Le Paris SG, longtemps mené à Madrid, a arraché le nul 2-2 face au grand Real mardi en Ligue des champions, s'assurant de terminer premier du groupe A et de bénéficier d'un tirage a priori plus abordable en huitièmes.

Menés 2-0 sur un doublé de Karim Benzema (17e, 79e), les Parisiens ont réagi grâce à Kylian Mbappé (81e) et une frappe limpide de Pablo Sarabia, formé au Real (83e), dans un match de gala entre deux équipes déjà qualifiées avant la rencontre. Le choc a aussi été marqué par une décision litigieuse de l'arbitre qui est revenu sur un penalty et carton rouge à l'encontre du gardien madrilène Thibaut Courtois après recours à l'arbitrage vidéo (42e).

Eden Hazard s'est également blessé durant la seconde période.

Le coup gagnant de Mourinho

Finaliste l'an dernier, Tottenham ne manquera pas le rendez-vous des huitièmes de finale cette année, les hommes de José Mourinho ayant remonté deux buts de retard, mardi, pour dominer l'Olympiakos (4-2) et assurer la 2e place du groupe B.

Après vingt minutes difficiles et deux buts encaissés, un changement tactique de Mourinho à la demi-heure de jeu et un cadeau de la défense grecque avant la pause ont relancé des Spurs qui ont enfoncé le clou en seconde période, notamment avec un doublé de Harry Kane.

City également qualifié

Manchester City a également rejoint les huitièmes de finale de la Ligue des champions après son match nul contre le Shakhtar Donetsk (1-1). Si Manor Solomon (69e) a répondu à Ilkay Gündogan (56e), ce résultat permet aux Skyblues de s'assurer de la première place du groupe C avec onze points, soit cinq de plus que leurs adversaires du jour, deuxièmes.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Atalanta de Bergame a dominé le Dinamo Zagreb (2-0).

Lewandowski puissance 4!

Robert Lewandowski marche sur l'eau en Ligue des champions où il tourne à l'invraisemblable moyenne de 2 buts par match après son quadruplé avec le Bayern Munich mardi contre l'Etoile Touge de Belgrade (6-0) lors de la 5e journée.

Quatre buts inscrits en moins de 15 minutes entre la 53e et la 67e minute, du jamais vu en C1!

