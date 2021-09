Lyon déroule, Naples et Leicester perdent

Deux buts et une passe de décisive de Karl Toko Ekambi ont permis à Lyon de s'imposer aux dépens du club danois de Brondby (3-0), jeudi au Groupama stadium, en match de la 2e journée de Ligue Europa et de prendre une très sérieuse option sur la première place du groupe A. Celle-ci est particulièrement importante : elle octroie directement la qualification en 8e de finale sans passer par des barrages.

La soirée a été plus compliqué pour Leicester défait à Varsovie contre le Legia (1-0) et pour Naples battu à domicile par le Spartak Moscou (2-3). Après deux journées, Leicester et Naples sont respectivement troisième et dernier de leur groupe...

À noter également le nul de Monaco sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) et la victoire de l'Eintracht Francfort sur le terrain du Royal Antwerp (0-1).

(L'essentiel)