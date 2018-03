L'Inter et Icardi déchaînés, l'AS Rome assure

Déchaînée et portée par l'efficacité de son avant-centre et capitaine Mauro Icardi, auteur d'un quadruplé, l'Inter Milan a écrasé la Sampdoria (5-0) à Gênes et a provisoirement intégré le Top 4 du championnat d'Italie, dimanche lors de la 29e journée. Dans la foulée d'un bon match nul face à Naples (0-0), cette nette victoire confirme le redressement de l'Inter, après une période difficile.

Serie A

29e journée



samedi

Udinese - Sassuolo 1-2

SPAL - Juventus 0-0



dimanche

Sampdoria - Inter 0-5

Benevento - Cagliari 1-2

Crotone - AS Rome 0-2

Hellas Vérone - Atalanta 0-5

AC Milan - Chievo Vérone 3-2

Torino - Fiorentina 1-2

Naples - Genoa

Lazio - Bologne

Face à la Sampdoria, le grand homme de la victoire milanaise a donc été Icardi, auteur sur la pelouse de ses débuts en Italie de quatre buts d'affilée après l’ouverture du score signée Perisic.Et il y en a eu pour tous les goûts, avec un penalty, une frappe de près du gauche et surtout deux buts très spectaculaires, une talonnade qui a complètement surpris le gardien génois Viviano puis une belle volée excentrée du droit. Au passage, l'Argentin de 25 ans a atteint deux barres symboliques: celle des 100 buts en Serie A (103 en tout, 93 avec l'Inter et 10 avec la Sampdoria) et celle des 100 buts toutes compétitions confondues sous le maillot nerazzurro (100).

Plus tard dans l'après-midi, l'AS Rome a suivi le rythme, en s'imposant sur le terrain de Crotone. Ce sont Stephan El Shaarawy et Radja Nainggolan qui ont fait trembler les filets pour le club de la Louve. Le Milan AC a aussi gagné, à domicile face au Chievo Vérone (3-2). La victoire a été assurée grâce à un but d'Andre Silva à la 82e.

