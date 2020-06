Et soudain, Mbappé et Neymar sont arrivés

Les joueurs du PSG ont repris, lundi, le chemin du centre d'entraînement en vue de la reprise de la compétition fin juillet, se présentant au compte-gouttes pour subir un examen médical express, après trois mois d'inactivité en raison du nouveau coronavirus. L'entraîneur Thomas Tuchel a été le premier, vers 8h30, à lancer le ballet de véhicules de luxe qui a agité toute la matinée le Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Les deux superstars Kylian Mbappé et Neymar, coup sur coup vers 11h, dans leur van noir, ont été les derniers Parisiens à arriver. Ils sont repartis une dizaine de minutes plus tard. Les joueurs sont restés le temps de passer un test de dépistage au Covid-19 et de repartir avec un kit sanitaire. Il leur a également été distribué un masque aux couleurs du club.

Avec Thiago Silva, sans Thomas Meunier

Thiago Silva, en fin de contrat le 30 juin, était bel et bien présent, à l'instar d'Eric Maxim Choupo-Moting et de Layvin Kurzawa, dans la même situation contractuelle. Edinson Cavani et Thomas Meunier, qui ne prolongeront pas leur bail jusqu'à fin août, ne se sont pas présentés à l'entrée principale. Le PSG entame trois jours d'examens physiques et médicaux jusqu'à mercredi, avant de retrouver les pelouses jeudi, par petits groupes.

Il se prépare à un été très chargé, qui doit commencer le 24 juillet par la finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne. Après celle de la Coupe de la Ligue contre Lyon, attendue le 31 juillet, le club enchaînera par le tournoi final de la Ligue des champions à Lisbonne, avec un quart de finale à disputer, à partir du 12 août.

(L'essentiel/afp)