Les mollets de Shaqiri font le tour du web

On le sait depuis longtemps, le joueur de Liverpool, Xherdan Shaqiri, est une véritable boule de muscles. Mais possède-t-il les plus gros mollets du monde? C'est la question qui taraude les utilisateurs de l'application de partage de vidéos depuis que des images, zoomant sur les jambes de la star de la Nati, font le buzz. En seulement quelques jours, la vidéo a été visionnée plus de 1,7 million de fois.

Les images montrent Shaqiri à l'échauffement lors du match de Tottenham contre Liverpool, gagné par les Reds samedi dernier à Londres. Dans les commentaires, les internautes rivalisent d'imagination pour qualifier l'anatomie du joueur formé à Bâle dont le tour de mollets est de 44 cm, soit environ 10 cm de plus que la moyenne chez les hommes adultes: «mini Hulk», «un cheval de course paraît vieux à ses côtés» ou encore «Peut-être que ce n'est pas du tout Shaqiri, mais Roberto Carlos». L'ancien latéral de la sélection brésilienne et du Real Madrid était en effet célèbre pour avoir des jambes très musclée. Il avait un tour de cuisse de 60 cm.

@jonjonjonjo I see them calves, and I raise you Anzi Sporting Director Roberto Carlos's thighs. #GIRTH pic.twitter.com/H6lZzmNT— Paul Air (@PaulAir) October 25, 2012

La vidéo de Xherdan Shaqiri a été tournée par l'agence de communication zurichoise Monami qui expérimente beaucoup de choses sur le réseaux social chinois. «Shaqiri s'est échauffé juste devant nous, et c'était impressionnant de voir comment ses énormes mollets étaient visibles à travers son survêtement d'entraînement», a expliqué l'homme qui a tourné les images.

(L'essentiel/wed/cga)