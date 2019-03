Le retour face à Rennes «peut être différent»

Sur l'état d'esprit

«Nos pensées sont positives. Nous pensons pouvoir jouer 90 minutes avec notre plan de jeu et prendre les meilleures décisions tactiques, rester organisés, avec nos qualités. Nous voulons jouer, jouer, jouer. (...) Nous avons besoin de jouer avec émotion mais nous devons prendre des décisions intelligentes sur le terrain. Nous devons contrôler les 90 minutes, peut-être plus».

Sur Rennes

Emery: «Je ne suis pas surpris. C'est une bonne équipe, dans un bon moment. Ils ont de la qualité. Ils ont un esprit frais et des joueurs frais qui jouent de manière offensive. Et ils sont organisés défensivement. Ils ont gagné contre le Betis sur deux matches avec une grande performance et contre nous, ils ont montré qu'ils pouvaient aussi gagner. Nous allons essayer de pousser demain. (...) Avec notre plan de match et nos qualités, nous pouvons revenir sur eux».

Sur la position de favoris

«Je n'y pense pas. Je veux seulement jouer le meilleur match possible. Ils nous ont battus et demain, nous voudrons montrer que ça peut être différent. Nous avons besoin que tous les joueurs gardent la concentration pour contrôler les émotions».

Sur la pression

«Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. Mais c'est positif. On veut joueur de gros matches, contre les meilleures équipes. En Ligue Europa, on a parfois des résultats difficiles, comme lors du tour précédent contre le BATE Borissov (défaite 1-0 à l'aller). C'était pareil (contre Rennes) avec un mauvais résultat. Ce sera un match difficile demain, mais notre exigence de performance, à l'entraînement comme en match, est très très élevée».

Sur la possibilité d'associer Lacazette et Aubameyang

«Nous jouons avec différents systèmes, avec différents joueurs. On peut jouer avec deux attaquants, on peut jouer avec un seul. Demain, je ne pense pas seulement au XI de départ, parce que nous aurons besoin (de nous adapter à des) situations différentes avec des systèmes différents et peut-être des joueurs différents. On peut jouer avec Lacazette et «Auba», ou on peut jouer avec un seul d'entre eux».

(L'essentiel/afp)