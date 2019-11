Les propriétaires de City achètent un huitième club

City Football Group, la société émiratie qui possède Manchester City, a annoncé jeudi le rachat du club indien Mumbai City FC, qui devient le huitième club détenu par la holding. CFG va prendre 65% du capital du club indien où on notamment évolué Nicolas Anelka et Frédéric Piquionne, et actuellement entraîné par l'ancien défenseur international portugais Jorge Costa, selon le communiqué publié sur le compte Twitter de City.

Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Le reste du capital restera aux mains de l'acteur de Bollywood Ranbir Kapoor et de l'homme d'affaires Bimal Parekh. Mumbai City FC, qui évolue dans un stade de 8 000 places, est 7e sur 10 dans l'Indian Super League après 5 journées.

CFG était devenu mercredi le groupe sportif le plus cher de l'histoire lors de la cession d'un peu plus de 10% de son capital auprès d'un investisseur américain dans une opération qui valorisait l'ensemble à près de 5 milliards de dollars. Il s'agit du huitième club contrôlé par CFG après Manchester City, New York City FC (USA), le Melbourne FC (Australie), les Yokohama Marinos (Japon), le Girona FC (Espagne), le Club Atlético Torque (Uruguay) et le Sinchuan Jiuniu FC (Chine).

(L'essentiel/afp)