Un coup du foulard magistral et victorieux

Championnat de Chine. 24e journée. On entre presque dans les arrêts de jeu de la partie entre le Guangzhou R&F, dans le bas du ventre-mou de la compétition, et le Tianjin Tianhai, premier relégable et en quête désespérée de points. Ces derniers tiennent le nul et s'y accrochent. C'est à ce moment-là qu'Eran Zahavi (Guangzhou R&F) entre en scène.

L'attaquant israélien de 32 ans, qui n'a jamais percé en Europe, est tout de même un buteur redoutable. Au Maccabi Tel-Aviv, il a inscrit 127 buts en 169 matches. Depuis qu'il est en Chine, l'ancien de Palerme a enfilé 96 perles en 104 rencontres. Autant dire qu'il sait où est le but, quand il a le cuir dans la surface de réparation...

Alors quand Zahavi a pu toucher le ballon à sept mètres des buts adverses, il y avait grand danger pour la défense du Tianjin Tianhai. Mais l'Israélien était dos au but et a dû inventer quelque chose. Il l'a fait et c'était beau. Après un contrôle du pied droit, il s'est retourné en un éclair et a trouvé la lucarne droite du but de Zhang Lu d'un coup du foulard parfaitement maîtrisé. 2-1, match plié.

