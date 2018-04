Hoffenheim déchaîné, le Bayern en roue libre

Un doublé de Mark Uth (14, 59) et trois autres buts de Gnabry (35), Kaderabek (45) et Rupp (64) ont prolongé la série noire de Leipzig, éliminé par Marseille en quarts de finale de l'Europa League. Conséquence directe de ce résultat, Hoffenheim prend la 5e place à Leipzig, vice-champion l'an dernier mais plombé par une différence de buts indigne d'un prétendant à la C1: 0, en ayant encaissé 25 buts de plus que le Bayern Munich.

Résultats - 31e journée



Vendredi

Borussia M'gladbach - Wolfsburg



Samedi

Hanovre 96 - Bayern Munich 0-3

RB Leipzig - Hoffenheim 2-5

Eintracht Francfort - Hertha Berlin 0-3

VfB Stuttgart - Werder Brême 2-0

Hambourg SV - Fribourg 1-0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen



Dimanche

Augsbourg - Mayence

FC Cologne - Schalke 04

Pendant ce temps-là, le Bayern, déjà champion avec une marge colossale (plus 20 points), a préparé tranquillement sa demi-finale de C1 face au Real Madrid, mercredi en faisant tourner son effectif et en faisant débuter le jeune Lukas Mai (18 ans) en défense. Les hommes de Jupp Heynckes, en roue libre, ont fait durer le plaisir sur la pelouse d'Hanovre (3-0), jusqu'à l'ouverture du score par Thomas Müller (57). Puis ils ont fait le break par Robert Lewandoski (73) et Sebastian Rudy (89), histoire de parfaire une démonstration de champion.

De son côté, le Hertha Berlin a fait aussi bien que le Bayern en allant gagner à l'extérieur, sur les terres de l'Eintracht Francfort (3-0), qui reste 7e du classement. Dans le ventre mou, le VfB Stuttgart a logiquement battu le Werder Brême (2-0) tandis que, dans le match de la peur, Hambourg, 17e, a préservé un semblant d'espoir en battant de justesse le 16e, Fribourg (1-0).

Après le choc de cette 31e journée, programmé samedi soir entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, il va falloir attendre dimanche soir pour voir évoluer l'actuel dauphin du Bayern, Schalke 04, sur la pelouse du FC Cologne.

(L'essentiel/afp)