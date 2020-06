Kurzawa manifeste contre les violences policières

Nombreux sont les athlètes à afficher leur colère contre les violences policières après la mort de George Floyd, un homme afro-américain tué par des policiers à Minneapolis, et qui a embrasé les États-Unis. Le hashtag de soutien «blacklivesmatter» a notamment inondé les réseaux sociaux.

À Paris, une manifestation a rassemblé mardi 20 000 personnes devant le Palais de justice, pour soutenir la famille d’Adama Traoré, mort en 2016 lors de son interpellation par des gendarmes. Parmi la foule se trouvait le latéral du PSG Layvin Kurzawa.

Justice pour Adama

Justice for George

Justice pour tous ...

Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble ✊✊✊✊✊ #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020

Énorme succès malgré l’interdiction

L’international français (13 sélections) a partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux. On l’a vu notamment brandir une pancarte «Stop au racisme» et «Justice pour Adama, Justice for George» avec une référence au mouvement «Black Lives Matter» lancé aux États-Unis pour dénoncer les violences policières et le racisme.

Sur les clichés, on voit aussi le joueur de 27 ans porter une casquette «Ce n’est pas un film» et un tee-shirt «La peur d’une planète noire». La manifestation a enregistré un énorme succès, malgré l’interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes en raison de la crise sanitaire.

Mi-mars, Kurzawa n’avait pas hésité à se mêler à la foule pour fêter la qualification en quarts de finale de la Champions League en plein huis clos. Encore en tenue, et alors que ses coéquipiers chantaient et enchaînaient les photos depuis le premier étage du Parc des Princes, Layvin était descendu rejoindre les Ultras amassés autour de l’enceinte.

Scène incroyable. Layvin Kurzawa vient devant le Parc des Princes fêter la victoire avec les supporters, présents malgré le huis clos #PSGDOR #liguedeschampions #PSGBVB #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/AUzmH9Bbgl — Matthieu Brandely (@m_brandely) March 11, 2020

(L'essentiel/Sport-Center)