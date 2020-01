Le FC Metz éliminé et humilié par le Petit Poucet

C'est l'une des plus grosses surprises de ces 32e de finale de Coupe de France, avec dans le rôle de David le FC Rouen, club de Nationale 2 (4ème division) et dans celui de Goliath le FC Metz, qui évolue, rappelons-le, en Ligue 1. Un Goliath bien faible piteusement éliminé dans les grandes largeurs par son adversaire du soir (3-0), à Rouen, lundi.

Les Grenats ne sont jamais rentrés dans une partie qu'ils ont entamée de la pire des manières en encaissant un but dés la 6e minute (Dambi). Incapables de renverser la tendance en seconde période, les joueurs de Vincent Hognon ont même encaissé un second but à à la 77e (Fataki) puis un troisième en tout de fin de match (Diarra, 88e)...

Une véritable correction avec plusieurs joueurs de l'équipe type alignés (Diallo, Boye, NGuette notamment), moins d'une semaine avant la reprise du championnat face à Strasbourg. L'arrivée des deux recrues Dylan Bronn et Vincent Pajot n'a visiblement pas eu d'impact sur la prestation des Messins. Le FC Metz n'a plus gagné depuis le 19 octobre et une victoire à domicile contre Nantes...

(th/L'essentiel)