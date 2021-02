Lyon champion à la place du PSG et Metz à la 9e place?

Le PSG va sans doute balayer d'un revers de main les projections de l'Observatoire du football: celui-ci voit en effet le club parisien échouer sur la deuxième marche du podium avec 81 points à l'issue de la saison. À un petit point derrière l'Olympique lyonnais. Lille se classerait 3e et Metz n'aurait pas à rougir de sa très belle 9e place.

Des projections obtenues - selon l'Observatoire du football - après l'analyse d'un certain nombre de statistiques tels les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp.

Si le sacre de Lyon serait une petite surprise, les autres championnats seraient remportés par les actuels leaders: le Bayern Munich, l'Atletico Madrid ou encore Manchester City et l'Inter Milan.

.@CIES_Football Weekly Post presents projected tables for 2⃣2⃣ European leagues according to statistical model based on team stats for shots for/against & territorial-possession dominance ⚽️ @ManCity 1⃣4⃣pts ahead of @ManUtd in the ???????????????????????? @premierleague ? ➡️ https://t.co/ib9RX5vBPu pic.twitter.com/T3oqCELuza