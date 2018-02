L'AS Rome se reprend, la Juventus cartonne

Après six matches sans succès, l'AS Rome a enfin retrouvé le goût de la victoire dimanche en allant s'imposer difficilement (1-0) sur le terrain du Hellas Vérone. Les Romains restaient sur trois défaites et trois matches nuls et n'avaient plus gagné depuis un autre succès (1-0), mi-décembre face à Cagliari.

Serie A

23e journée



Samedi

Sampdoria Gênes - Torino 1-1

Inter Milan - Crotone 1-1



Dimanche

Hellas Vérone - AS Rome 0-1

Juventus - Sassuolo 7-0

Udinese - AC Milan 1-1

Bergame - Chievo Vérone 1-0

Bologne - Fiorentina 2-3

Cagliari - Spal 2-0

Benevento - Naples



Lundi

Lazio - Genoa

Mais les Romains ont encore éprouvé des difficultés dans le jeu face au relégable véronais (19e), malgré le but ultra-rapide inscrit dès la 45e seconde par le jeune Turc Under. Arrivé en début de saison, Under a eu peu de temps de jeu avant la trêve mais commence à exprimer ses qualités sous le maillot giallorosso, comme le montre ce premier but depuis son arrivée, inscrit d'une belle frappe après un joli mouvement personnel. Ils ont tout de même globalement dominé la partie et ont eu le mérite de rester solides, notamment après l'expulsion de leur milieu de terrain Pellegrini dès la 60e minute.

De son côté, la Juventus Turin a cartonné contre Sasuolo. La Vieille Dame a passé sept buts à son adversaire (7-0), avec un triplé de Gonzalo Higuain, un doublé de Sami Khedira et des réalisations de Miralem Pjanic et Alex Sandro.



(L'essentiel/AFP)