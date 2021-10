Les U17 ont désormais l'Euro dans le viseur

C'est un véritable tour de force qu'ont réalisé la semaine passée les U17 du Luxembourg. Contre une équipe de Belgique constituée de joueurs évoluant dans les meilleurs clubs du plat pays, le Luxembourg a créé la surprise en s'imposant 0-1 à Tubize. «On a su provoquer la chance, se réjouit Mario Mutsch, le coach de l'équipe. On a créé une dynamique avec le premier match, puis on a su confirmer. Pour moi, c'est ce qui est le plus important».

Grâce au nul (2-2) obtenu quelques jours plus tard face à la Norvège, le Luxembourg a arraché son billet pour disputer au printemps la deuxième phase de qualification de l'Euro U17, le tour Élite. Le second de l'histoire du Grand-Duché. Dans cette équipe composée de joueurs nés en 2005 où certains évoluent déjà dans des clubs allemands, le technicien refuse de mettre en avant un nom plutôt qu'un autre. «C'est un collectif, expose celui qui est également adjoint de Luc Holtz en équipe A. Sans esprit d'équipe, on ne peut pas l'emporter contre une formation comme la Belgique».

Selon lui, disputer l'Euro en Israël cet été ne doit pas être une fin en soi. «On est chez les jeunes. Mon objectif est qu'ils puissent intégrer les A d'ici quatre ans, note Mutsch, qui avait emmené ses hommes au match de l'équipe première face à la Serbie samedi. «C'est la vitrine. Maintenant les joueurs veulent jouer pour le Luxembourg, précise l'ancien international (101 sélections). Avec les résultats de l'équipe A et le jeu qui est proposé, le choix est plus facile à faire. Un jeune Luxembourgeois qui a fait sa formation à la FLF n'a plus honte de jouer pour le Luxembourg».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)