Maignan: «Je suis Mike, debout, noir et fier»

La Juventus a indiqué mardi avoir lancé une procédure pour identifier la ou les personnes qui ont lancé des insultes racistes au gardien français de l’AC Milan Mike Maignan, dimanche, avant le match nul (1-1) entre les deux clubs. «Dimanche soir, à l’Allianz Stadium, des supporters de la Juventus m’ont ciblé avec des insultes et des cris racistes», a témoigné mardi soir, Mike Maignan, dans un message sur Instagram.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on entend des insultes racistes à l’encontre du gardien n°2 des Bleus pendant qu’il s’échauffait sur la pelouse du Juventus Stadium juste avant la rencontre (ci-dessous). Après la diffusion de cette vidéo, la Juventus a lancé une procédure pour identifier les personnes en cause, a confirmé à l’AFP une porte-parole du club turinois.

Selon des médias italiens, la Fédération italienne pourrait aussi se saisir de la vidéo pour enquêter. «Tant qu’on traitera ces événements comme des «incidents isolés» et que l’on n’aura pas une action globale, l’histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore. Qu’est ce qu’on fait pour combattre le racisme dans les stades de football?», s’est interrogé Maignan dans son message.

«Nous avons besoin d’être plus nombreux et d’être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d’entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d’animal?», a-t-il ajouté, avant de conclure: «Je ne suis pas une «victime» du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier».

Deuxième épisode

Alors que les stades viennent de rouvrir au public en Italie (dans une jauge limitée à 50%) après 18 mois à huis clos, c’est déjà le deuxième épisode lié à des comportements racistes secouant la Serie A. La Fédération a ouvert une enquête vendredi après des cris racistes présumés ayant visé un autre joueur de l’AC Milan, le milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko, lors du match le 12 septembre à San Siro contre la Lazio Rome (2-0). Sur Instagram, Bakayoko avait accusé «certains supporters de la Lazio» d’être à l’origine de «cris racistes envers (lui) et Franck Kessié».

Les dernières saisons ont été émaillées d’incidents récurrents en Italie, notamment avec la banalisation des «cris de singes». Mardi, la Ligue italienne a par ailleurs infligé une amende de 10 000 euros à l’Udinese en raison de chants insultants de ses supporters, de «nature territoriale», ayant visé les fans de Naples lundi soir, lors de la 4e journée de Serie A.

