Metz arrache le nul sur la pelouse de Montpellier

Le FC Metz aurait pu regretter longtemps le penalty de l'égalisation raté par Habib Diallo. Menés 1-0 après un but de Savanier en début de rencontre, les Grenats ont eu l'opportunité de revenir dans la partie mais Rulli a parfaitement repoussé la tentative de l'attaquant sénégalais.

Heureusement le capitaine messin n'est pas du genre à lâcher prise. C'est lui qui a finalement offert le but du 1-1 à Farid Boulaya à la 80e. À l'origine de l'action, une tête du buteur grenat suivi d'un nouvel arrêt remarquable du gardien montpelliérain. Mais Diallo a pu récupérer le ballon pour le glisser à son coéquipier, et éviter une défaite pour les Messins.

Le promu obtient ainsi un bon point sur la pelouse du cinquième de Ligue 1. Si leur série de trois victoires en Ligue 1 s'arrête là, les hommes de Vincent Hognon n'ont plus perdu depuis cinq matches et une défaite à Nice (4-1) il y a deux mois. Metz est 16e avec six points d'avance sur Nîmes, 18e.

(th/L'essentiel)