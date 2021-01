Pepe s'embrouille avec… un coéquipier

Au coup de sifflet final de la rencontre entre Farense et Porto (0-1), les Dragons avaient le sourire et un sentiment du devoir accompli. Tous sauf un: Mamadou Loum. L’international sénégalais, qui n’avait joué que quelques minutes, s’est approché de son coéquipier Pepe et a refusé de lui serrer la main. Que lui a-t-il dit à ce moment?

Certainement pas des amabilités… vu la réaction du capitaine de Porto. À bientôt 38 ans, Pepe a toujours le sang aussi chaud. Il a démarré au quart de tour, s’en prenant physiquement à Loum. Cette altercation n’a pas été jusqu’au pugilat, mais elle a tout de même nécessité l’intervention des autres joueurs de Porto et même de l’arbitre. Agustin Marchesin et Diogo Leite se sont chargés de calmer leur capitaine. L'attaquant Modibo Marega en a fait de même avec le milieu de terrain sénégalais de 24 ans.

«Du caractère et de la personnalité»

«Il n'y a rien à expliquer, ce sont des choses normales dans le football. Cela arrive quand des joueurs d'une même équipe ont une opinion différente. C'était ce moment de désaccord. De plus, nous parlons d'une équipe avec du caractère et de la personnalité, et cela s’est clairement vu. Tout est résolu», a déclaré l’entraîneur Sergio Conceicao, expliquant que le désaccord entre les deux hommes avait été très vite résolu.

Mamadou Loum, qui n’a été aligné que cinq fois cette saison, s'est excusé auprès des supporters de Porto dans une déclaration sur les réseaux sociaux après le match. «Je voudrais m'excuser auprès de tous les fans du FC Porto pour le malheureux incident qui s'est produit ce soir. Cela n'aurait jamais dû arriver. Pepe est un grand frère et j'apprends beaucoup de lui. J'ai toujours été un modèle de discipline et de dévouement au club et j'ai l'intention de le rester», a-t-il écrit.

Quant à Pepe, habitué à ce genre de confrontations – même si généralement il réserve ses coups de sang à ses adversaires – il n’a pas réagi à la suite de cette altercation.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)