Barcelone jouera en Liga face à Gérone à... Miami

Malgré de nombreux opposants au projet, un premier match de Liga, le championnat espagnol, aura bel et bien lieu, cette saison, à l'étranger. Un accord de 15 saisons a été signé en ce sens, le mois dernier, permettant à la Liga d'organiser au moins une rencontre aux États-Unis.

Selon de nombreux médias sportifs, c'est même un duel catalan qui se déroulera pour la première fois en dehors des frontières espagnoles. Le Hard Rock Stadium à Miami, enceinte de 65 000 personnes fréquentée depuis 1987 par l'équipe de football américain des Dolphins de Miami, accueillera le dimanche 27 janvier le match opposant Gérone à Barcelone.

Alors que 115 km seulement séparent Barcelone et Gérone, les supporters des deux camps devront traverser l'Atlantique pour voir leurs équipes favorites et parcourir les dix heures de vol et les 7 573 km qui séparent la Catalogne à la Floride. Les frais de déplacements pour les abonnés de Gérone, habitués aux 14 286 places du stade municipal de Montilivi seront totalement pris en charge.

La Liga have confirmed that Barcelona will play Girona at the Hard Rock Stadium, Miami, on January 27th.



It's happening... pic.twitter.com/pkCogw6C6p