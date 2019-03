Après la Lituanie, le gros défi ukrainien

«On est premiers du groupe B devant le Portugal, il va falloir prendre une photo de ce classement!». Le président de la FLF, Paul Philipp, a savouré l'entrée en matière des Lions rouges dans les éliminatoires de l'Euro 2020. «Je suis très satisfait, confirmait de son côté le sélectionneur, Luc Holtz, car le résultat mais aussi la performance étaient au rendez-vous». Et surtout, «après l'ouverture du score de la Lituanie, on a montré une bonne réaction et on a mis la pression. C'est une belle preuve de caractère», a mis en avant le capitaine, Laurent Jans.

Notamment grâce à l'abattage de Leandro Barreiro et Kiki Martins, ainsi qu'à la technique d'Olivier Thill et de son frère Vincent, le Luxembourg a largement dominé la bataille du milieu et longtemps forcé son adversaire à camper devant sa surface. Servis par Vincent Thill, Leandro Barreiro (45e) puis Gerson Rodrigues (55e), d'un magnifique enroulé du pied droit, se sont chargés de faire la différence. «Maintenant, je dois voir comment les joueurs ont récupéré, car l'Ukraine, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est une équipe avec une grosse force collective et de bonnes individualités», prévient Luc Holtz.

La troupe d'Andreï Chevtchenko vient d'ailleurs de tenir en échec le Portugal chez lui (0-0)... «Et nous aurions pu marquer en contre-attaque», note l'ambitieux sélectionneur de l'Ukraine, qui se voit bien s'emparer de la place des Luxembourgeois au classement ce lundi soir.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)