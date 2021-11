La garde à vue de la joueuse Aminata Diallo levée

Interpellée mercredi matin, la joueuse du Paris Saint-Germain Aminata Diallo est libre: la garde à vue de l'internationale française, qui était soupçonnée après l'agression dont a été victime sa coéquipière Kheira Hamraoui, a pris fin jeudi en fin d'après-midi et aucune charge n'a été retenue contre elle. Plus aucune garde à vue n'est en cours dans ce dossier, a indiqué la procureure de Versailles Maryvonne Caillibotte, sollicitée par l'AFP, puisque celle de l'ami d'Aminata Diallo, incarcéré à Lyon et également entendu par les policiers depuis mercredi, a également été levée.

Le mystère reste donc entier après le violent guet-apens dont a été victime le jeudi 4 novembre dans la soirée la joueuse du PSG et de l'équipe de France Kheira Hamraoui. L'internationale française rentrait en voiture avec Aminata Diallo d'un dîner organisé par leur club, avec Diallo au volant. Leur véhicule a été arrêté et Hamraoui a été sortie de la voiture pour être «rouée de coups sur les jambes avec une barre de fer» par deux hommes qui ont pris ensuite la fuite, avait expliqué la procureure de Versailles. La joueuse a été ensuite conduite à l'hôpital pour recevoir des points de suture.

Club sous le choc

Une autre joueuse du PSG, Sakina Karchaoui, qui était dans la voiture avec les deux joueuses au début du trajet, avant l'agression, a également été entendue ce jeudi par les enquêteurs versaillais, sans être placée en garde à vue. Avec la remise en liberté d'Aminata Diallo, la thèse de la rivalité sportive - Diallo étant la remplaçante habituelle de Hamraoui - semble donc s'effriter. À deux jours de son duel au sommet contre l'Olympique lyonnais en D1 féminine, le PSG est sous le choc: le club a annulé les activités médias prévues vendredi.

L'entraînement se déroulera à huis clos à Bougival, le centre d'entraînement des Parisiennes, et la conférence de presse initialement prévue avec l'entraîneur et une joueuse, n'aura finalement pas lieu, par crainte que toutes les questions ne portent que sur l'affaire Hamraoui-Diallo

(L'essentiel)