Pas de tacles, pas de selfies, les folles exigences de Messi

Lionel Messi est une star, une vraie. Et chacun de ses déplacements à travers le monde mobilise les foules. La fédération argentine a bien compris que son statut dépasse celui de n'importe quel autre joueur. C'est pourquoi elle a décidé d'inscrire une série de clauses assez fermes dans le contrat signé avec le Maroc pour l'organisation d'un match amical le 26 mars, rapporte le quotidien marocain «Al Akhbar».

Autant dire que le quintuple ballon d'Or devra être traité comme un roi par la fédération marocaine. Et un peu plus encore... En plus de devoir lui affréter un avion privé depuis l'Espagne, le Maroc devra veiller à la tranquillité du joueur sur et en dehors du terrain. Oubliez les échanges de maillot, les selfies et même... les tacles des adversaires. De quoi sérieusement s'interroger sur la valeur sportive d'une telle rencontre.

En contre-partie, «La Pulga» devra passer au moins 60 minutes sur la pelouse pour ce retour en sélection. Le génie argentin n'avait plus porté le maillot de l'Albiceleste depuis la Coupe du monde. Un come-back sur lequel les médias ne pourront pas non plus l'interroger, suivant les termes du fameux contrat.

(th/L'essentiel)