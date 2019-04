Tuchel s'emporte contre Laurent Paganelli

Thomas Tuchel n'était pas d'humeur, dimanche soir après le «petit» 2-2 qui a sanctionné le match PSG-Strasbourg. Son équipe venait de perdre ses premiers points de la saison à domicile, il avait été renvoyé en tribune pour s'être emporté hors de sa zone... et pour finir, il a vu Laurent Paganelli - l'homme de terrain de Canal+ devenu célèbre pour ses interviews avant, pendant et après le match - fanfaronner avec le maillot du milieu de terrain strasbourgeois, Dimitri Liénard, qu'il venait de passer.

«Paga» venait de remettre le prix de meilleur joueur du match à Matz Sels, le gardien belge de Strasbourg, et il était de fort bonne humeur. Mais cela n'a pas été du goût de Tuchel.

Coup de gueule de Tuchel sur Laurent Paganelli #PSGRCSApic.twitter.com/kgOHRdTC30– Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) 7 avril 2019

Le technicien allemand a ainsi apostrophé le consultant de Canal+ en direct, alors qu'Olivier Tallaron, un journaliste de la chaîne cryptée, essayait de l'interviewer: «Tu es journaliste et tu célèbres avec Strasbourg? Tu portes leur maillot? Tu dis non mais j'ai vu. J'ai vu et tu ne dois pas faire ça».

Laurent Paganelli n'a pas répondu en direct aux remarques du coach allemand. Et en plateau, le présentateur vedette de la chaîne, Hervé Mathoux, a tenté de dédramatiser l'affaire: «Il (Tuchel) connaît pas Paganelli. C'est pas un journaliste, Laurent Paganelli, c'est un Paganelli, un truc à part», a-t-il lâché au sujet de son collègue.

? Matz #Sels élu homme du match #PSGRCSA ! Le roc du Racing a reçu son trophée des mains de @LaurentPaganel1 vêtu du maillot de son pote Dimitri #Lienard ! Félicitations Matz ? pic.twitter.com/RHHeXDyDaX– RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 7 avril 2019

Ce lundi, Laurent Paganelli a fait machine arrière et s'est excusé. Dans une interview à puremedias.com, en disant qu'il avait voulu «faire une blague» et il a dit comprendre la réaction de Tuchel: «Il ne me connaît pas très bien et n'est pas censé savoir que je fais des conneries».

Il a aussi expliqué pourquoi il portait le maillot de Liénard: «On avait dit à Matz Sels (le gardien de Strasbourg) que ce serait Dimitri Liénard qui allait lui remettre son trophée (de joueur du match). La blague, c'est que je me suis fait passer pour Liénard en mettant son maillot. C'était donc une plaisanterie, et je m'en excuse auprès de Thomas Tuchel».

