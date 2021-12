João Cancelo victime d'un violent cambriolage

L’international portugais de Manchester City, João Cancelo, a été agressé et légèrement blessé à son domicile, au cours d’un violent home jacking, jeudi soir, a-t-il annoncé, vendredi, sur son compte Instagram. «Malheureusement, j’ai été agressé par quatre lâches qui m’ont blessé et ont essayé de blesser ma famille», a signalé le défenseur de 27 ans, sur le réseau social, en postant une photo montrant une entaille de trois centimètres au-dessus de sa paupière droite.

«Ils ont réussi à prendre tous mes bijoux et m’ont laissé avec le visage dans cet état», a assuré le défenseur latéral, qui avait gagné la veille avec son équipe sur le terrain de Brentford, à Londres (1-0), et City a creusé l’écart en tête de la Premier League anglaise.

«Après tant d’obstacles dans ma vie, c’est une épreuve de plus que je vais franchir», a-t-il ajouté. Cancelo avait perdu sa mère dans un accident de voiture il y a une dizaine d’années, alors qu’il était passager. Les cambrioleurs ont pu prendre la fuite. La police a ouvert une enquête. Manchester City a exprimé son soutien à son joueur, dans un communiqué.

We are shocked and appalled that Joao Cancelo and his family were subjected to a burglary at their home this evening during which Joao was also assaulted. (1/2)