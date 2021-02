Piqué et Griezmann se sont traités de tous les noms

La défaite de Barcelone face au PSG, mardi soir, a provoqué de vives tensions entre les joueurs du club espagnol. Alors que le score était de 1-1, Gerard Piqué a reproché à ses coéquipiers de se situer trop haut sur le terrain, dans un langage fleuri. Antoine Griezmann lui a alors demandé de se calmer: «Arrête de crier, tranquille!».

Les deux joueurs ont ensuite échangé des insultes, au sujet de leur mère... «Le groupe vit bien», ironise le journaliste français, Didier Roustan.

Uf, terrible arguing between Piqué and Griezmann on the pitch:



Piqué: “Let’s have a long ball possession, for fu**’s sake!”



Griezmann: “Be quiet, stop shouting motherfu****”



Piqué: “No you motherfu****, we struggle and still we are running as crazy!” pic.twitter.com/JOPOgfYIjl