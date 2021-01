Un gardien marque depuis ses 6 mètres

Lorsqu’un gardien trouve le chemin des filets, fait déjà rarissime en soi, cela résulte bien souvent d’une montée sur un coup de pied arrêté de la dernière chance, en fin de match. Plus inhabituel encore, certains frappent eux-mêmes les coups francs et/ou les penalties, comme l'ancien strasbourgeois Chilavert, Ceni et autre Higuita en leur temps. Thomas King, lui, se classe dans une catégorie à part.

Cet Anglo-Gallois de 25 ans, qui garde les cages de Newport en D4 anglaise, a inscrit un but unique en son genre mardi soir, en championnat, contre Cheltenham. De quoi ringardiser les frappes du milieu de terrain.

On jouait la 12e minute lorsque King s’est élancé pour frapper un dégagement aux 6 mètres. Le ballon a pris une trajectoire inattendue: poussé par le vent, il a atterri juste devant la surface de réparation adverse puis, après un rebond, a lobé le gardien de Cheltenham, Joshua Griffiths, pris au dépourvu, tout comme ses coéquipiers.

Ce ne sont pas les seuls: le compte Twitter de Newport, qui assurait le commentaire en direct de la rencontre, ne s’attendait pas à être placé dans une telle situation par son dernier rempart. «Nous n’avons même pas de GIF pour lui», a-t-il réagi avec humour.

