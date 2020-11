Fin de campagne amère pour le Luxembourg

Privés de quatre des titulaires de la défaite à Chypre samedi (Vahid Selimovic et Dirk Carlson suspendus, Gerson Rodrigues et Anthony Moris positifs au Covid-19), le Luxembourg a tout de même attaqué le match avec des intentions très ambitieuses. Placés très haut face à une défense azerbaïdjanaise regroupée, les hommes de Luc Holtz ont offert un premier quart d’heure plein d’intensité avec pour point d’orgue les frappes de Vincent Thill (11e) et Laurent Jans sur le corner qui a suivi, repoussées par Shakhrudin Magomedaliyev au prix de beaux plongeons.

Aligné sur la droite de l’attaque, Danel Sinani s’est montré intenable et aurait mérité d’être récompensé en fin de première période, mais sa superbe reprise de volée a échoué sur le poteau (44e), puis son penalty, obtenu par Leandro Barreiro, a été sorti par un Magomedaliyev dans un grand soir (45e+1).

Dernière sortie à Josy-Barthel

Comme abattus par ce double coup dur juste avant le retour au vestiaire, ni l’attaquant de Waasland-Bevern ni ses coéquipiers n’ont retrouvé le même allant après la pause, subissant même quelques coups de chaud en fin de match. La dernière sortie à Josy-Barthel avant le déménagement vers le nouveau stade en 2021 se solde donc par un triste nul (0-0), qui conclut une campagne pendant laquelle les Lions rouges ont poursuivi leur progression.

Dans le même temps à Podgorica, le Monténégro avait de toute façon très vite tué le suspense en menant 3-0 contre Chypre en moins d’une demi-heure (4-0 au final). Le Luxembourg termine donc deuxième de sa poule pour sa première campagne dans la Ligue C, tandis que les Chypriotes finissent dernier et devront jouer un match de barrage pour éviter la relégation au dernier niveau de la Ligue des Nations.

(Tom Vergez/L'essentiel)