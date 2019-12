Le match fou qui propulse le Leeds de Bielsa en tête

On ne s'ennuie jamais avec un tel entraîneur. Celui qui n'a à peu près jamais rien gagné mais a inspiré toute une génération, à commencer par Pep Guardiola, a manqué de peu la promotion à la tête de Leeds United, la saison dernière, mais semble devoir remettre l'ouvrage sur le métier avec succès. L'ancien club d'Éric Cantona vient, en effet, de passer en tête du Championship.

La journée avait bien commencé pour Leeds, qui a vu le leader West Bromwich Albion perdre à domicile contre Middlesbrough (0-2). La suite a eu lieu quelques kilomètres plus loin, et toujours à Birmingham, contre le «vrai» Football Club local. Et à Saint-Andrews, même s'ils ont eux aussi fini déçus, les spectateurs locaux en ont pris plein les mirettes.

Leeds a pourtant cru passer une fin d'après-midi tranquille, en menant 0-2 après 21 minutes de jeu grâce à Helder et Harrison. Mais les triples champions d'Angleterre, sous Bielsa, ne sont pas connus pour fermer le jeu et la partie est partie en vrille. Bellingham (27e) et Jutkiewicz (61e) ont remis l'ancien club de Christophe Dugarry à hauteur. Ayling (69e) a redonné une longueur d'avance à Leeds, avant que Bela n'égalise à la 83e.

À ce point-là du match, c'était déjà pas mal du tout. Mais en vrai, c'est là que les choses se sont emballées. Une minute après le 3-3, Dallas a enfilé le 3-4. «United» ne sachant toujours pas garder un score, Jutkiewicz a inscrit un doublé à la 91e et remis les siens, actuellement dans le ventre très mou de cette ligue à 24 équipes, à hauteur de leur adversaire du soir. Puis, à la 95e, il s'est passé ce que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

Une réussite de Harrison? Un but contre-son-camp? Difficile à dire. Toujours est-il que ça fait 4 à 5 et que Leeds s'est installé sur le trône de sa division, après 25 journées, grâce à sa différence de but. Mieux, les hommes de Bielsa ont 9 points d'avance sur le premier barragiste Fulham. Soyons toutefois sûrs que ce Leeds-là ne saura pas non plus gérer cet avantage au classement…

