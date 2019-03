Ce stade de l'Euro 2008 va devenir une forêt

En 2008, Klagenfurt avait été l'une des huit villes hôtes de l'Euro organisé conjointement en Autriche et en Suisse. Pour l'occasion, son stade – le Wörthersee Stadion – avait été complètement rénové et agrandi pour offrir 32 000 places. L'enceinte autrichienne avait alors reçu trois matches du groupe B, notamment l'Allemagne et la Croatie.

Près de onze ans plus tard, le stade n'a plus guère l'occasion de vibrer si l'on sait que le FK Austria Klagenfurt, son équipe résidente, ne joue plus que devant quelques centaines de spectateurs, rarement plus de 500. Ce club de 2e division - le FK Austria y est classé à la 13e place - va même devoir prochainement déménager dans un autre stade pour laisser la place à une forêt qui va être plantée à même la pelouse dans le cadre d'une performance artistique initiée par Klaus Littmann, dont le projet vise aussi à sensibiliser la population à la lutte contre le réchauffement climatique.

Une forêt accessible au public

Baptisé «For Forest», le projet prévoit la plantation de près de 200 arbres, qui poussent actuellement en pépinière. Par la suite, cette forêt éphémère sera accessible gratuitement au public du 8 septembre au 31 octobre. L'artiste suisse Klaus Littmann s'est inspiré d'un dessin du peintre Max Peintner pour façonner son exposition «verte».

Ein Wald im Fussballstadion? Der Entwurf zu diesem ungewöhnlichen Kunstprojekt stammt bereits vom Anfang der 1970er-Jahre (Max Peintner).#Klagenfurt am Wörthersee setzt das Kunstprojekt «FOR FOREST» nun tatsächlich um @kaernten_athttps://t.co/IORIB302XN#feelaustria (DP) pic.twitter.com/C3jKi5kVat– Urlaub in Österreich (@Oesterreich_de) 27 février 2019

Le coût du projet avoisinerait les deux millions d'euros selon le quotidien autrichien Kleine Zeitung. Il devrait être en partie financé par des fonds privés. Durant toute l'exposition, le FK Austria sera provisoirement «transféré» dans un stade beaucoup plus petit qui ne pourra accueillir que 1 250 spectateurs. Soit 30 750 places de moins qu'actuellement mais encore largement assez grand, compte tenu de la très faible moyenne de spectateurs du club résident.

