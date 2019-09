Liverpool déroule, le Real se fait une frayeur

Samedi 14 septembre

Cinq matchs, cinq victoires. Liverpool ne pouvait rêver meilleur début de saison. Un départ canon confirmé ce samedi contre Newcastle, battu 3-1 avec un doublé de Mané (28e, 40e) et un but de Salah (72e). Willems avait ouvert le score pour les visiteurs (7e). Liverpool compte désormais 5 points d'avance sur Manchester City, qui se déplace à Norwich à 18h30.

Alors qu'il menait 3-0 à la pause contre Levante, après un doublé de Benzema (25e, 32e) et un but de Casemiro (40e), le Real Madrid a vu Levante revenir à 3-2 grâce à Mayoral (48e) et Melero (75e). Les hommes de Zinédine Zidane ont tout de même réussi à maintenir leur dernier but d'avance, qui leur permet de revenir provisoirement en 2e place du classement, à un point des voisins de l'Atlético. Autre motif de satisfaction côté Maison Blanche: Eden Hazard est enfin entré en jeu. Le meneur belge a remplacé Casemiro à la 59e et a joué sa première demi-heure sous le maillot merengue.

Vendredi 13 septembre

Dauphin de l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 chez le 14e, Majorque. Bilbao reste un point derrière Madrid.

Un doublé de Dembélé (9e, 34e) n'a pas suffi à Lyon pour l'emporter à Amiens, 18e de Ligue 1. Les Amiénois avaient ouvert le score rapidement par Jallet (7e) et ont arraché le nul en toute fin de match par Bodmer (90e+2). De son côté, Lille a dominé Angers 2-1 grâce à Osimhen (39e) et Araujo (53e). Bahoken a sauvé l'honneur sur la fin (87e). Lille revient provisoirement à la 4e place, avec 9 points, autant que le reste du peloton de tête, avec le PSG, Rennes, Nice et Angers. Lyon, 6e, suit à 1 point.

Troisième de la Bundesliga, Wolfsburg n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf. Les locaux ont ouvert le score par Giesselmann (17e), les visiteurs ont égalisé par Weghorst (29e).

(L'essentiel)