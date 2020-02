L'incroyable but du gardien des Tigres

Scénario incroyable lors de l'avant-dernière minute du temps additionnel du 8e de finale retour de Ligue des champions de la CONCACAF. Le gardien des Tigres Nahuel Guzman a en effet inscrit de la tête le but qui envoie l'équipe du Français André-Pierre Gignac en quarts de finale.

Mais reprenons les choses dans l'ordre. Opposés au club salvadorien d'Alianza FC, les Tigres se sont inclinés 2-1 lors du match aller. Les Mexicains ont parfaitement entamé le match retour, puisqu'ils menaient 3-0 après 23 minutes de jeu, grâce notamment à un doublé de Gignac en six minutes. Mais Alianza a réussi à inscrire deux buts avant la mi-temps, et le score allait rester bloqué à 3-2 jusqu'au temps additionnel, faisant ainsi le bonheur du club du Salvador.

À la 94e minute, les Tigres ont bénéficié d'un tout dernier coup franc sur l'aile droite, à proximité de la surface de réparation. Leur gardien Nahuel Guzman est alors monté pour faire le surnombre... et c'est lui qui, de la tête, a converti en but le centre de son coéquipier Eduardo Vargas (94e). Les 41 000 spectateur de l'Estadio Universitario on alors basculé dans une ivresse totale.

The goal sent Tigres into the CONCACAF Champions League quarter finalsLimbs o'clock pic.twitter.com/xUfAdjzncl– Metro Sport (@Metro_Sport) February 27, 2020

Qualifiés pour les quarts de finale, les Tigres peuvent donc toujours rêver brandir la Ligue des champions de la CONCACAF pour la première fois de leur histoire. Ils ont atteint la finale à trois reprises (2016, 2017 et 2019), mais n'ont encore jamais réussi à ramener la Coupe à Monterrey.

Le but de Nahuel Guzman vu depuis l'arrière. Image: Keystone.

Le gardien a sauté par-dessus les panneaux publicitaires après avoir marqué. Image: AFP.

Nahuel Guzman est félicité par son coéquipier Eduardo Vargas, qui lui a offert son but sur coup franc. Image: AFP.

(L'essentiel)