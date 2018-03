Usain Bolt va s'entraîner vendredi avec Dortmund

Le Borussia a sobrement confirmé l'annonce faite par le sprinter lui-même: «BVB, tiens toi prêt pour vendredi», a-t-il écrit sur Twitter sous le hashtag #BVBolt. L'entraînement est prévu à 10h30 (9h30 GMT) et sera ouvert au public. Usain Bolt, dont l'équipementier est le même que celui de Dortmund, n'a jamais fait mystère de son ambition de tenter sa chance dans le football professionnel, après sa carrière sur les pistes d'athlétisme.

En janvier, le recordman du monde du 100 et du 200 mètres avait déjà annoncé ce rendez-vous, qu'il présente comme un test: «Nous allons effectuer un essai en mars à Dortmund», avait-il dit dans une interview. «L'un de mes plus grands rêves est de signer à Manchester United. Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m'accrocherai et m'entraînerai très dur», avait-il ajouté.

From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo