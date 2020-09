Domenech violemment insulté dans le métro

Comme le montre une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, vendredi matin, Raymond Domenech s’est fait copieusement insulter dans le métro.

«On t’emm****», «sale bâtard de Domenech», «va te faire fou***», «Domenech le raciste». Les mots sont forts, l’agression verbale est violente. Debout une rame du métro parisien, masque de protection réglementaire sur le visage, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (de 2004 à 2010) a bien été chahuté par un groupe de personnes qui a clairement cherché à le provoquer.

Plus que l’élimination prématurée lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, c’est son embrouille avec Nicolas Anelka qui revient toujours au centre de la discussion et des échanges musclés. Les pour et les contre Domenech, les pour et les contre Anelka s’affrontent depuis 10 ans sur le même terrain: celui du racisme. Et le récent documentaire, consacré à Anelka, diffusé sur Netflix a ravivé les passions.

Domenech largement soutenu

Les internautes n’ont pas manqué de réagir à ces insultes. Et de manière quasi générale, ils ont relevé la bêtise des propos tenus et ont soutenu l’ancien sélectionneur des Bleus.

Que l’on regrette le gâchis de Knysna et qu’on aime pas Domenech est une chose. Mais c’est un être humain, un père de famille et l’insulter dans le métro pour du foot est d’une connerie abyssale. — Jean Neymar (@Goaldorak) September 11, 2020

Pour prendre le métro, il faut désormais porter deux masques, un contre le virus, l’autre contre les crétins. Soutien à @RaymondDomenech ! https://t.co/6Yrmyv5PlO — Eric Naulleau (@EricNaulleau) September 11, 2020

Raymond Domenech a attendu le début de soirée avant de réagir à ce qui lui était arrivé, précisant les circonstances entourant cette altercation.

