Rennes bat le PSG en finale de Coupe de France

Paris, quadruple tenant du titre, a subi la loi de Rennes en finale de la Coupe de France, samedi au Stade de France. Éliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, et surtout en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a subi une nouvelle grosse désillusion face aux Bretons, qui remportent leur premier titre depuis 1971.

Le PSG menait rapidement 0-2 grâce à une magnifique volée de Dani Alves puis un lob astucieux de Neymar. Mais les Rennais sont revenus au score grâce à un but contre son camp du défenseur parisien Presnel Kimpembe et l'égalisation de Mexer (66e) de la tête, emmenant leur ogre d'adversaire en prolongations puis aux tirs au but. Et c'est le jeune Christopher Nkunku qui a finalement manqué le sixième et dernier tir au but des Parisiens, qui ont été privés de Mbappé, exclu en prolongations pour un vilain geste.

WTF Dani Alves tu viens de nous faire quoi là ?? Magnifique #SRFCPSG pic.twitter.com/E555cz7Zy8 — Abdel (@Abdelmazz) 27 avril 2019

