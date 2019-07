L'ex-​​sélectionneur des Diables rouges est mort

Pour beaucoup de fans de football, Robert Waseige c'est surtout le sélectionneur des Diables rouges au Mondial 2002. Le fameux huitième de finale, perdu contre le Brésil avec le but annulé de Marc Wilmots, son capitaine emblématique (2-0). Peu après cette défaite, il annonce son départ de la sélection qu'il dirige depuis trois ans. Il rejoindra le Standard de Liège malgré de nombreuses critiques.

Pour le Belge, tout a commencé avec sa reconversion comme entraîneur à Winterslag (qui fusionnera avec Waterschei pour devenir le KRC Genk), club dans lequel il jouait en tant que défenseur. Il fait monter le club limbourgeois de D3 en D1. Appelé «le mage de Rocourt», Robert Waseige a été désigné entraîneur belge de l'année à trois reprises en 1985 avec le FC Liège, en 1994 avec Charleroi et en 1995 avec le Standard. Il a gagné la Coupe de la Ligue en 1986 et la Coupe de Belgique en 1990 avec les Sang et Marine. Sa plus grande réussite est d'avoir ramené le club de son cœur, le FC Liège, en Coupe d'Europe, avec quelques matches mémorables contre Benfica ou Hibernian.

Le tacticien a également connu deux courtes expériences à l'étranger au Sporting Portugal en 1996 et à la tête de l'Algérie en 2004 avant une dernière pige au Brussels. Ses 34 ans de carrière ont laissé une belle trace, surtout sur les pelouses de Belgique.

◼️ Le #RFCL a appris aujourd’hui avec émotion le décès de Robert Waseige à l’âge de 79 ans.



C’est sous la houlette du Mage de Rocourt, que le RFCL a vécu ses plus belles années avec une génération de joueurs qui a marqué l’histoire du football belge. pic.twitter.com/CCoP17VJID — RFC Liège (@rfcliege) 17 juillet 2019

(dj/L'essentiel)