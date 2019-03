«Perez a sorti le lapin Zidane de son chapeau»

La presse espagnole voyait mardi en Zinédine Zidane, qui a signé la veille un retour retentissant sur le banc du Real Madrid neuf mois après son départ surprise, le «sauveteur» du club qui joue avec le Français une «dernière cartouche» pour sortir de la crise.

En Une, Marca titre «Zidane, le retour du héros». Pour le quotidien sportif, «ZZ» est «le bouclier», l'entraîneur qui a donné «sa gloire» au club et y revient «pour (le) sortir de la crise». Ce retour, neuf mois après une démission surprise suite à la conquête de sa troisième Ligue des champions consécutive, est «une démonstration claire du fait qu'il revient avec un projet de long terme et avec l'envie de terminer ce qu'il avait laissé inachevé». Zidane «est parti au plus haut mais avec des chapitres encore à écrire, ce qu'il a maintenant l'occasion de faire», souligne Marca.

Une de Marca : Le héros Zidane revient: "Nous allons changer les choses" pic.twitter.com/LJMmEXtucB– Real Madrid FR (@FranceRMCF) 11 mars 2019

Pour le quotidien catalan Sport, «Zizou» est un «sauveur» qui devient «la dernière cartouche (du club) pour survivre à la crise». «Le ReZZuscité (sic)», titre pour sa part en Une le journal barcelonais Mundo Deportivo, selon qui le président du Real Florentino Perez a «sorti hier de son chapeau un lapin nommé Zinedine Zidane». «Je ne pouvais pas dire non», titre de son côté en Une le quotidien madrilène As en citant Zidane.

Zidane al rescate. Zizou, vuelve al @realmadrid. En una conferencia de prensa el francés dijo haberse sorprendido por el llamado de Florentino y que quiere poner al club es su lugar. #Laliga??. Fotos vía @sport@mundodeportivo@diarioaspic.twitter.com/nx2uUORwei– Roberto Piazza (@PiazzaR) 12 mars 2019

More on today's Zidane headlines:?? As: "Zidane: I couldn't say no"?? Marca: "Zidane: we're going to change things"?? Sport: "Saviour"?? Mundo Deportivo: "ReZZorn"More in the #tsfp Morning Paper Review ?? https://t.co/GwJaYWDbY2pic.twitter.com/EmQBB8OAHR– The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) 12 mars 2019

Le coup de théâtre au Real et la photo de Zidane sont aussi en première page des journaux généralistes comme El Mundo, selon qui «Zidane revient au Real Madrid avec une carte blanche pour renouveler le vestiaire». El Pais souligne de son côté que le Français a pour mission de «relever une équipe qui vit ses heures les plus sombres».

L'icône du football français (46 ans) a remplacé lundi Santiago Solari, entraîneur discrédité, et signé un contrat jusqu'en 2022 avec pour défi de rebâtir la «Maison blanche» en pleine déliquescence ces dernières semaines avec deux clasicos perdus face au FC Barcelone et une humiliation européenne contre l'Ajax Amsterdam en 8es de finale de Ligue des champions (2-1, 1-4).

(L'essentiel/afp)